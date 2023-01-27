Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ali Özat için Karşıyaka Mezarlığı’nda yer alan Ahmet Efendi Camii’nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazede Özat ailesinin yakınlarının yanı sıra spor camiasından pek çok isim yer aldı. Ali Özat’ın naaşı, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere gözyaşları arasında defin alanına götürüldü.

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