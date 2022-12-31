Anma töreninde Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından okunan 861 hatmin duası yapıldı.

Ziyarete Ankara Valisi Vasip Şahin, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nezir Gül, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Mustafa Gelen, Ankara Müftüsü Hasan Çınar ve Ahmet Tevfik İleri’nin torunu Ömer İleri de katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığındaki heyet, bu çerçevede Tevfik İleri’nin Ankara Cebeci Asri Mezarlık’taki kabrini ziyaret etti.

1950’de din derslerinin ilkokulların müfredat programına alınmasını sağlayan, 20 yıl aradan sonra imam hatip okullarının yeniden açılması ve 1959’da İstanbul’da Yüksek İslam Enstitüsünün kurulmasında öncü olan eski Milli Eğitim Bakanı Ahmet Tevfik İleri’nin vefatının üzerinden 61 yıl geçti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile beraberindekiler, eski Milli Eğitim Bakanı Ahmet Tevfik İleri’yi vefatının 61. yılın dolayısıyla kabri başında andı.

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