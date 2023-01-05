Eski Cumhuriyet Halk Partisi 22. Dönem Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç annesi Perihan Saraç’ı kaybetti. 83 yaşında hayata veda eden Perihan Saraç için Karşıyaka’da bulunan evinde cenaze merasimi düzelendi. Sevenlerinin de katıldığı Merkez Yeni Camide kılınan cenaze namazının ardından anne Nadir Saraç gözyaşları içerisinde Saraçlar Aile Mezarlığında toprağa verildi.

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