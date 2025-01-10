TBMM eski Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı, AK Parti eski Milletvekili Ahmet İyimaya, 75 yaşında Ankara’da vefat etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ahmet İyimaya’nın vefatı dolayısıyla birer taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "AK Parti’mizin çatısı altında, milletimize hizmet yolunda uzun yıllar birlikte yürüdüğümüz, üstlendiği görevlerle ülkemize önemli hizmetlerde bulunan değerli dava arkadaşımız, eski milletvekilimiz Ahmet İyimaya’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Ahmet İyimaya Beyefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Meclisimizde birlikte görev yaptığı milletvekillerimize ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb’im mekânını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, eski milletvekili Ahmet İyimaya'nın vefat haberini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Çok kıymetli hukukçu ve siyasetçi, değerli büyüğümüz Sayın Ahmet İyimaya’ya Allah’tan rahmet diliyor, ailesine, dostlarına ve AK Parti teşkilatına başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun.” dedi.

Ahmet İyimaya’nın cenazesi, bugün Kocatepe Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.