Eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sinop İl Başkanı Mehmet Şişek, son yolculuğuna uğurlandı.

MHP Sinop Eski İl Başkanlarından Mehmet Şişek, İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Uzun yıllar MHP’ye hizmet veren Şişek’in vefatı, partilileri ve sevenlerini yasa boğdu. Şişek’in cenazesi Hacı Ergün Gürbüz Camisi’nde kılınan öğle namazını müteakip Boyabat Şehir Mezarlığı’na defnedildi.

Cenazeye Mehmet Şişek’in yakınları başta olmak üzere, birçok siyasi isim ve vatandaşlar katıldı.