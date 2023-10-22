Önceki dönem Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı ve Asur Gençlik Spor Kulüp Başkanı Cihan Kayaalp, yargılandığı davada beraat kararı ile tahliye edilmesinin ardından partililerle bir araya gelip spor faaliyetleri için çalışmalara başlayacak.

Eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, "cinsel istismar" suçundan tutuklu yargılandığı davada beraat kararının ardından tahliye edilmişti. Partililerle bir araya gelip faaliyetler yürüten Kayaalp, spor faaliyetlerinde çalışmalarına devam edip, gelecek sezon için çalışma yapacaklarını belirtti. Ziyaret esnasında konuşan Kayaalp, Filistin’de insanlık dramı yaşandığını söyledi. Bunu herkesin eli yüreğinde izlediğini belirten Kayaalp, “İnşallah biran önce bir çözüm bulunulur, ateşkes sağlanır. Çocuklar, yaşlılar ve gençler daha fazla zarar görmeden biter. Bugünkü programımızda arkadaşlarımızla beraber Sur ilçemizde esnafımızı ziyaret ettik. Malumunuz biliyorsunuz çok ciddi sıkıntılar yaşadık ama Diyarbakırlı hemşehrilerimiz yanımızda dik durdular. Komplo olduğu da mahkeme kararıyla kesinleşti” dedi.

Diyarbakır sevdasında azalan hiçbir şey olmadığını aktaran Kayaalp, “Biliyorsunuz bir de spor alanında çalışmalarımız var. Asur Spor Kulübü ismiyle faaliyet gösteren bir spor kulübümüz var. İnşallah o alanda da önümüzdeki haftalar çalışmalarımız olacak. Malum Diyarbakır zor bir şehirdir. Diyarbakır’da doğru şeyleri yaptığınız zaman çok ciddi kesimlerin dikkatini çeker, birçok kesimin de hedefi haline gelebilirsiniz. Bizim de geçmiş yıllarda yaptığımız çalışmalarla neredeyse artık evrensel düzeyde ismimiz duyulmuştu” diye konuştu.

“İnandığımız dava uğruna verdiğimiz mücadeleydi. Biz inanarak yaptığımız için attığımız her adımdan emin ve kendimizden hiçbir şekilde şüphemiz yoktu” diyen Kayaalp, şöyle konuştu:

“Bugün de inanarak yürüyoruz, attığımız her adımdan eminiz ve Diyarbakır’a hizmet etmekten geri kalmayacağız. Özellikle spor alında dediğimiz gibi ciddi mücadelelerimiz var. Futbol alanında önümüzdeki sezon güzel bir çalışma yapacağız. Diyarbakır’a güzel bir takım da kazandırabiliriz. Bunu ilerleyen süreçlerde

inşallah daha net açıklayacağız. Yanımızda dik durmuş Diyarbakırlı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.”