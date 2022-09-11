Altınküre Okulları’ndan mezun olan öğrenciler bir araya gelerek, eski günlerini yad etti.

Altınküre Okulları’ndan mezun olan öğrenciler bir araya gelerek, eski günlerini yad etti.

Altınküre Okulları, birincisi düzenlenen mezunlar buluşmasına ev sahipliği yaptı. Yoğun katılımla gerçekleşen buluşmanın açılış konuşmasını yapan Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya, ilki gerçekleştirilen buluşmanın geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini aktardı. Sakarya, "Bugün burada uzun zamandır görmediğimiz arkadaşlarımızı, öğretmenlerimizi görmenin heyecanını yaşadığınızı hissediyoruz. Altınküre Okulları olarak geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz mezunlar buluşmasının ilerleyen yıllarda da sürdürmeyi düşünüyoruz. Değerli mezunlarımız bu okul, koridorlarında, sınıflarında sizlerin nefes aldığı ve güç kattığı bir okuldur. Programda emeği geçen idareci arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize teşekkür ediyor, böyle anlamlı günlerde yeniden buluşmayı temenni ediyorum" dedi.