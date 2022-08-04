Gölcük Belediyesi, eski mezbaha binasını imalat, bakım ve onarım binası olarak kullanacak.

Gölcük Belediyesi, eski mezbaha binasını imalat, bakım ve onarım binası olarak kullanacak.

Kullanılmayan Gölcük’teki eski mezbaha alanı, imar planı değişikliği ile yeni Gölcük Şehirlerarası Terminal alanı olarak belirlenmişti. Gölcük Belediyesi, çelik konstrüksiyon mezbaha binasını, İhsaniye’deki Makine Bakım ve İkmal Müdürlüğü bünyesinde kullanmak üzere sökümünü gerçekleştirmişti. Gölcük Belediyesi’nin bakım ve onarım binası olarak kullanacağı yeni binanın yapımı ise belediyenin kendi personeli tarafından hızla sürdürülüyor.

Beton zemini yapılan ve çelik aksamınım kurulumuyla hemen hemen tamamlanan binanın, çatısı ve yan duvarlarının kaplaması da yine Gölcük Belediyesi ekipleri tarafından yapılıyor. Gölcük Belediyesi, ustaların yazın sıcaktan, kışın da soğuktan korunarak, imalat, bakım ve onarımları yapabilecekleri binadan; aynı zamanda depo olarak da faydalanacak.

"Hayırlı olsun"

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, çalışmaların devam ettiği alana giderek incelemelerde bulundu. Sezer, "Gölcük Belediyesi Makina ve İkmal Müdürüm Mehmet Erdoğan’ı ve kıymetli mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Eski mezbaha binasının, Gölcük Belediyesi tarafından sökülerek kullanılmasına müsaade eden; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin saygıdeğer üyelerine de çok teşekkür ederim. İlçemize uzun yıllar hizmet edecek yeni binamız kısa süre önce tamamlanan ve kullanmaya başladığımız Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 2 yeni binasıyla birlikte ilçemize, belediyemize hayırlı, uğurlu olsun inşallah" dedi.