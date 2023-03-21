Denizli’nin Bozkurt ilçesine bağlı Mahmudiye Mahalle Muhtarı Zeki Can Çakır, mahallesinden toplayıp bakımlarını yaptığı medikal ürünleri, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırarak örnek bir projeye imza attı.

Bozkurt ilçesinde Mahmudiye Mahallesi Muhtarı Zeki Can Çakır, mahallesinde başlattığı projeyle Türkiye’ye örnek oldu. Mahallesindeki vatandaşların kendisinden sürekli medikal eşyaları talep etmesi üzerine Çakır, konuyla ilgili çalışma başlatarak Medikal Eşya Kütüphanesi açmaya karar verdi. Yaptığı sosyal proje çerçevesinde harekete geçen Çakır, vatandaşların elinde fazla bulunan ve çeşitli sebeplerden ötürü kullanılmamış eşyaları mahallesinde kurduğu Medikal Eşya Kütüphanesi’ni toparlamaya başladı. Genellikle tekerlekli sandalye, baston-değnek çeşitleri, hasta yatağı, havalı yatak, tansiyon aleti ve şeker cihazı gibi birçok malzemeyi ihtiyaç sahiplerine dağıtan Çakır, yardımseverlerin katkısıyla da projeyi büyüttü.

“Ücretsiz olarak hastaya verilmek üzere kurulmuş projemizdir”

Eşyaları ücretsiz bir şekilde ihtiyaç sahiplerine verdiklerini anlatan Mahmudiye Mahalle Muhtarı Zeki Can Çakır, “Medikal Eşya Kütüphanesi, medikal eşyaların bir döngü halinde ücretsiz olarak hastaya verilip ihtiyaçları bittiğinde geri getirilerek başka bir hastaya verilmek üzere kurulmuş projemizdir. Projemiz hayırseverlerin desteğiyle ve vatandaşların hastalarından kalan medikal eşyaların verilmesiyle güçlendirilmiştir” dedi.