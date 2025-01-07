Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ile birlikte “Macarköy” olarak bilinen Serik Gebiz’de, iki ülke arasındaki bağların sembolü olarak yaptırılan dostluk anıtının açılışını yaptı. Başkan Böcek, “Ortak kültürümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi. Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ise Gebiz halkının uzaktan da olsa akrabaları olduğunu söyledi.

Tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Antalya’da, Osmanlı döneminde Macaristan’dan gelenlerin yerleştiği rivayet edilen ve eski adı Macarköy olan Serik ilçesi Gebiz Mahallesi’nde Türk-Macar kardeşliğini yaşatacak bir anıt yapıldı. Macaristan ve Türkiye arasındaki köklü dostluğun ve kültürel bağlarının güçlü bir sembolünü temsil eden anıtın açılışını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis birlikte gerçekleştirdi.

Gebiz Aile Mezarlığı önünde bulunan ve iki ülkenin dostluğunu simgeleyen anıtın üzerinde, “Bu yerleşim Macarlarla Türklerin ilişkisinin Macarların yurt tutuşuyla sona ermediğinin apaçık bir kanıtıdır. Eski adı Macarköy olan Gebiz’in ismi ilk olarak Osmanlı kaynaklarında geçmekte ve yerel rivayetlere göre Macaristan’dan gelenlerin yerleşimi olarak bilinmektedir. Bu bölgede ortaya çıkan ’Macar’ halk ismi Orta Çağ’a kadar Türkleşmiş olan Orta Asyalı halkların kendilerini adlandırması da olabilir” yazısı bulunuyor.

Antalya’nın tanıtımı için önemli

“Bu topraklar, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, kültürel birikimiyle bizleri birbirine bağlamıştır” diyen Başkan Muhittin Böcek, iş birliği için Macaristan Büyükelçiliği’ne teşekkür etti. “Ortak kültürümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz” diyen Başkan Muhittin Böcek şöyle konuştu:

“Bu mezarda ecdadımız, büyüklerimiz Macarlar ve Türkler yan yanalar. Sayın Büyükelçimiz, Antalya Büyükşehir Belediyemizi 4 kez ziyaret etti. Her geldiğinde burasıyla ilgili çok önemli konular paylaştı. Ülkemize gelen Macarların yarısı; 134 bin 60 Macar Antalya’mızı ziyaret etti. Bu çok önemli ve anlamlı anıtın açılmasından sonra da hem Büyükelçimize hem sizlere Antalya’mızın tanıtımı anlamında büyük görev düşüyor.”

Gebizliler uzaktan da olsa akrabamız

Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis de anıtın kazandırılması konusunda gösterdiği gayret ve işbirliği için Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür ederek şunları söyledi:

“Bugün Macaristan için gerçekten önemli bir gün. Çünkü Gebizliler yani Macarlılar uzaktan da olsa bizim akrabamız ve bu kesin. Ya bugünkü Romanya’dan bir köy buraya geldi ya da Orta Asya’dan göç başladığında Macar kavimlerden bir ikisi buraya geldi. Ama şu bellidir ki Macarlar buradaydı. Bugün de bu anıtı açmak benim için çok büyük mutluluk. Buranın Macarların gönlünde gerçekten önemli bir yeri var. Bu anıtı açmakla kalmayacağız Gebiz’in hikayesini Macaristan’da olabilecek en fazla yerde en fazla insana anlatacağız. Gebiz’i tanıtacağız. Yıllardır konuştuğumuz projeyi yerine getirdiğimiz için çok çok minnettarım.”

Kahvede çay içtiler

Açılışın ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Gebizli vatandaşlarla kahvede bir araya geldi. Başkan Böcek ve Büyükelçi Matis, çay içip vatandaşlarla sohbet etti.