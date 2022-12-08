Kuşadası Belediyesi tarafından ‘Eski Kuşadası’ olarak adlandırılan Camiatik, Dağ ve Hacıfeyzullah Mahallelerinde başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor. Ağırlıklı olarak tarihi evlerin bulunduğu bölgeye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince bugüne kadar bölgenin tarihi dokusuna uygun yaklaşık 19 bin metrekare doğal taş döşendi.

Kuşadası Belediyesi tarafından ‘Eski Kuşadası’ olarak adlandırılan Camiatik, Dağ ve Hacıfeyzullah Mahallelerinde başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor. Ağırlıklı olarak tarihi evlerin bulunduğu bölgeye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince bugüne kadar bölgenin tarihi dokusuna uygun yaklaşık 19 bin metrekare doğal taş döşendi.

Başkan Ömer Günel’in Kuşadası’nı modern bir turizm kenti haline getirmek için kent genelinde başlattığı yatırım hamlesi tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede Kuşadası Belediyesi tarafından kentte alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları Camiatik, Dağ ve Hacıfeyzullah mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalarla devam ediyor. İlgili kurumlarla iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalarda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bugüne kadar bölgeye 11 bin 354 metrekare begonit, 4 bin metrekare kilit parke, 3 bin 30 metrekare doğal taş, bin 880 metrekare colormix ve 585 metrekare granit küp olmak üzere yaklaşık 19 bin metrekare taş döşendi.

Ekipler taş döşeme çalışmalarına yağmur ve içme suyu hatları yenilenen Bezirgan, Deniz, Akın ve Soysal Sokaklarda devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında Eski Kuşadası bir yandan tarihi dokusunu korurken bir yandan da sağlıklı ve modern alt yapısı ile Kuşadası’na yakışan bir görünüme kavuşacak.