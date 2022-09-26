Tacikistan’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski Kızılay Genel Müdürü Ömer Taşlı’nın cenazesi Türkiye’ye getirildi.

Tacikistan’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski Kızılay Genel Müdürü Ömer Taşlı’nın cenazesi Türkiye’ye getirildi.

Tacikistan’ın Başkenti Duşanbe’den sabah saat 08.30’da İstanbul Havalimanı’na getirilen Taşlı’nın cenazesi burada ailesi, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay Genel Müdür İbrahim Altan ve Kızılay çalışanları tarafından karşılandı. Ömer Taşlı’nın 1988 ve 2013 yılları arasında Kızılay’a farklı kademelerde hizmet ettiğini, 2003 ile 2013 yılları arasında ise kurumu genel müdür olarak hizmet ettiğini belirten Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, “Tacikistan’da bir insanı yardım projesi çerçevesinde bulunduğu sırada geçirdiği kalp krizi soncu vefat etti. Kızılay bünyesinde çalıştığı sürece kurumun geliştirilmesi, reorganizasyonu başta olmak üzere Somali operasyonu, Marmara Depremi gibi insanı açıdan büyük krizlerin planlayıcı, uygulayıcısı gibi çok farklı noktalarda çalıştı. Çok tez canlı, çok hızlı sonuç almak isterdi. Bir projeden diğerine koşmayı arzu ederdi. Kızılay’dan ayrıldıktan sonra Hilal İslam Komitesi adına altında uluslararası yapının bölge koordinatörlüğünü yapıyordu. Kaybı bizi derinden üzmüştür. Bütün Kızılaycıların anılarında mutlaka Ömer Taşlı ile ilgili güzel bir anı vardır. Milletimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

Taşlı’nın cenazesi Düzce’deki Kızılay Afet Müdahale Merkezi’ne götürüldü. Taşlı, burada yapılacak törenin ardından ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Düzce’deki aile kabristanında toprağa verilecek.