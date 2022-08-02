Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alınan kadın ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, ilçenin Dumlupınar Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan Ölmez isimli şahıs Bankalar Caddesi’nde eski kız arkadaşı Zülfiye Ö. ile karşılaştı. İkilinin tartışması kavgaya dönüşürken, Zülfiye Ö. yanında bulunan bıçak ile Ercan Ölmez’e saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan ve ağır yaralanan Ölmez, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahsın hastanedeki tedavisi sürüyor

Ordu’nun Fatsa ilçesinde eski kız arkadaşı tarafından bıçaklanan bir kişi ağır yaralandı.

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