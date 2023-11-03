Akdağmadeni Belediyesi tarafından ilçenin belirli noktalarına konulan giysi, ayakkabı, tekstil kumbarası ile eski kıyafet ve tekstil atıkları ekonomiye kazandırılıyor.

Akdağmadeni ilçesinde atık yönetimi ve sıfır atık programı çerçevesinde vatandaşların ömrünü tamamlamış kıyafet ve tekstil atıkları geri dönüşüm ile ekonomiye kazandırılıyor. Daha yaşanılabilir bir Akdağmadeni için çevreye duyarlı projelere devam ettiklerini belirten Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, "Belediyemiz Sıfır Atık Tesisi, yer altı çöp konteyner sistemi gibi çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İlçemizde kıyafetlerin ve tekstil atıklarının geri dönüşüme kazandırılması için vatandaşlarımızın kolay ulaşabileceği toplama noktaları oluşturuldu. Yaklaşık 3 yıldır sıfır atık çalışmaları ve atık yönetimi konusunda belediyemize desteğini esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, bu alanda da başarılı bir çalışma yapacağımızı biliyoruz. Daha yaşanılabilir bir Akdağmadeni, daha güvenli bir dünya için hep birlikte gayret edeceğiz" dedi.