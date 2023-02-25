Eski İngiltere Savunma Bakanı Geoffrey William Hoon, İslam İşbirliği Gençliği Forumu’nun düzenlediği Geleceğin Liderleri Yönetici Programı’na katıldı. Hoon, yaşanan depremlere ilişkin üzüntü duyduğunu söyleyerek Türkiye halkıyla beraber olduklarını söyledi.

Eski İngiltere Savunma Bakanı Geoffrey William Hoon, İslam İşbirliği Gençliği Forumu’nun düzenlediği Geleceğin Liderleri Yönetici Programı’na katıldı. Hoon, yaşanan depremlere ilişkin üzüntü duyduğunu söyleyerek Türkiye halkıyla beraber olduklarını söyledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı üye devletlerinin gençlik kuruluşu olan İslam İşbirliği Gençliği Forumu (ICYF) tarafından düzenlenen Geleceğin Liderleri Yönetici Programı’nın (FLEP) ikinci oturumu düzenlendi. Beşiktaş’ta bir otelde düzenlenen programın ikinci gününe eski İngiltere Savunma Bakanı Geoffrey William Hoon konuk oldu. Basına kapalı olarak gerçekleşen oturumda lojistik, ulaştırma ve ülkeler arası diyalog gibi birçok konu ele alındı.

Türkiye halkıyla beraber olduklarını söyledi

Oturum öncesi tercüman aracılığıyla açıklama yapan Geoffrey William Hoon, yaşanan depremlere ilişkin üzüntü duyduğunu söyleyerek kendi bulunduğu şehirde ihtiyaç malzemelerinin toplandığını, yerel halkın bu konuda çalışmalar yaptığını ve Türkiye halkıyla beraber oldukları söyledi.

Hoon programa ilişkin olarak ise ‘’Politikada uzun yıllar görev yapmış ve modern dünyaya şekil vermiş bir insan olarak böyle bir programda yer almak, katılımcılarla beraber karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak ve tecrübe aktarımında olmak çok büyük bir fırsat. Bu şekilde de aslında ikili olarak oturup konuşma fırsatı buluyoruz. Bence beraber farklı arka planlara sahip insanlar olarak bir araya gelip böyle fırsatlarda buluşmak çok önemli. Herkes dünyaya aynı görüşte bakmadığı ve aynı dünya görüşüne sahip olmadığı için bir araya gelip böyle bir ortamda buluşmak ve fikir alışverişinde bulunmak bence çok önemli ve güzel bir fırsat’’ ifadelerini kullandı.