İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere’nin yeni Başbakanı seçilen Liz Truss’u tebrik ederek, "Galibiyetinden dolayı Liz Truss’u tebrik ediyorum" dedi.

İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere’nin yeni Başbakanı seçilen Liz Truss’u tebrik ederek, "Galibiyetinden dolayı Liz Truss’u tebrik ediyorum" dedi.

İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson, Liz Truss’un yeni İngiltere Başbakanı olarak seçilmesinden ardından tebrik mesajı yayınladı. Johnson sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son 3 yıldır Muhafazakar Parti’nin lideri olarak hizmet etmekten, yıllardır en büyük çoğunluğu kazanmaktan, Brexit’in yapılmasını sağlamaktan, Avrupa’daki en hızlı aşı dağıtımını yapmak ve Ukrayna’ya hayati destek vermekten gurur duyuyorum. Galibiyetinden dolayı Liz Truss’u tebrik ediyorum. Hayat pahalılığı kriziyle başa çıkmak, partimizi ve ülkemizi birleştirmek için doğru bir planı olduğunu biliyorum. Şimdi tüm Muhafazakarlar ona tamamen destek vermeli" dedi.

Muhafazakar Parti’nin 1922 Komitesi Başkanı Graham Brady tarafından bugün yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Liz Truss’un final oylamasında 81 bin 326 oy alarak, 60 bin 399 oy alan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak’ı geride bıraktığı ve bu sayede Truss’un Muhafazakar Parti’nin yeni lideri ve ülkenin yeni Başbakanı olduğu ifade edilmişti.