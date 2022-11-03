SUBÜ Sapanca MYO tarafından yürütülen ‘Sapanca’nın Çınarları’ başlıklı projenin konuğu İçişleri Eski Bakanı Sadettin Tantan oldu.

SUBÜ Sapanca MYO tarafından yürütülen ‘Sapanca’nın Çınarları’ başlıklı projenin konuğu İçişleri Eski Bakanı Sadettin Tantan oldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Meslek Yüksekokulu Medya ve İletişim Programı tarafından yürütülen ‘Sosyal Değerler ve Yaşlılar Üzerine Nitel Bir Araştırma: Sapanca İlçesi Örneği’ başlıklı proje çekimlerinin konuğu İçişleri Eski Bakanı Sadettin Tantan oldu. ‘Sapanca’nın Çınarları’ isminin de kullanıldığı proje çerçevesinde Sapanca MYO Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Zengin, Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi İsmail Koç, Medya ve İletişim Programı Başkanı Öğr. Gör. Servet Sezgin ile öğrencilerden oluşan ekip Tantan’ın evini ziyaret etti.

Medya ve İletişim Programı öğrencisi Beyza Şimşek’in sorularını yanıtlayan İçişleri Eski Bakanı Sadettin Tantan, “SUBÜ’de verilen kaliteli eğitim sonucunda Sapancamızda güzel gelişmeler oluyor. Bu tip projeleri ve uygulamalı eğitimi benimsiyor ve destekliyorum” diye konuştu. Tantan röportajda; Sapanca’nın tarihi, Yunan işgalinden başlayarak günümüze kadar olan süreci, aile kökeni, çocukluk yılları, öğrencilik hayatı ve İçişleri Bakanlığı dönemi ile ilgili birçok konuya değindi. Sapanca MYO Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Zengin ise, “Ülkemize ve Sapanca’ya hizmetleri, projemiz çerçevesinde yer almayı kabul etmesi ve misafirperverliği için Sayın Tantan’a üniversitemiz adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.