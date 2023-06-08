Her üç ayda bir yapılan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulunun Haziran ayı toplantısı Yeşilay’ın himayesinde ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Toplantıya Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Başsavcı Vekili Yunus Abdullah Tokgöz, sivil toplum kuruluşları, kurumlar ve ceza infaz kurumlarının temsilcileri ile çok sayıda kurul üyesi katıldı.

Çalışmaya başladılar

Toplantıda üç aylık süreçte yapılan çalışmalar anlatılırken Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında düzenlenen işbirliği protokolü çerçevesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün denetiminde bulunan yükümlülerin, Mesleki Eğitim ve Geliştirme Merkezinde CNC, makine bakım, kaynak, kalite kontrol ve montaj eğitim programlarına yönlendirilerek istihdamlarına yönelik eğitim aldıkları ifade edildi. Eğitimlerini tamamlayan yükümlülerden sanayi kuruluşlarında işe başlayanların olduğu belirtilirken, eğitim talep eden yükümlülerin eğitimlere yönlendirildiği aktarıldı.

Bağımlılıkla mücadelede yeni yöntem

Toplantıda söz alan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, MEGEM ile yaptıkları protokol çerçevesinde yükümlülerin iş sahibi olmaya başladığını ifade ederek, “Proje sayesinde yükümlülerimiz sanayilerimizde iş bularak hayata tutunuyorlar. Diğer yükümlülere de örnek oluyorlar. Yükümlülerimizin ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını çok değerli buluyoruz” diye konuştu.

Bağımlılıkla mücadele çerçevesinde yeni projelerin görüşüldüğü toplantıda yapılan araştırmalar doğrultusunda denenen ve daha önce başarısı kanıtlanmış ‘Bağımsızlık Köyü’ yöntemi ile bağımlı bireylerin toprakla ve tarım ile uğraşarak yoksunluklarının giderildiği anlatıldı. Projenin Eskişehir’deki yükümlülere yönelik uygulanması noktasında çalışma başlatılması kararlaştırıldı.

Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ise, yükümlülerin rehabilite edilmesinin oldukça önemli olduğunun altını çizerek, “Koruma Kurulu çalışmalarında üniversite olarak imkânlarımızı seferber etmeye hazırız” dedi.