Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığının Türkiye İş Kurumu iş birliğiyle yaklaşık 8 yıldır yürüttüğü "Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Hibe Desteği Projeleri" çerçevesinde, eski hükümlülere iş yeri açma imkanı sağlanıyor.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığının Türkiye İş Kurumu iş birliğiyle yaklaşık 8 yıldır yürüttüğü "Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Hibe Desteği Projeleri" çerçevesinde, eski hükümlülere iş yeri açma imkanı sağlanıyor.

Genç yaşta işlemiş olduğu yaralama suçu sebebiyle 3 yıl 3 ay hapis cezası aldıktan sonra denetimli serbestlik tedbiri ile salıverilen eski hükümlü Nusret Arslan, hayvancılık sektöründe yazdığı projenin ilgili hibe desteği için kabul edilmesiyle 53 bin 650 TL hibe alarak kendi işletmesini kurdu.

İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu, Nusret Arslan’ın kurduğu işletmeyi ziyaret etti. İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu burada yaptığı açıklamada, engelli ve eski hükümlülere kendi işlerini kurabilmelerini sağlama konusunda her türlü desteği verdiklerini söyledi. Mutlu, "Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Hibe Desteği Projeleri" ile kendi işletmelerini kuran eski hükümlüleri 6 ayda bir denetlediklerini ve bu denetlemelerin 3 yıl boyunca devam ettiğini ifade etti.

"2023 yılı birinci dönemine ilişkin engelli ve eski hükümlü proje başvurularımız başlamış olup, 9 Aralık’ta sona erecektir"

Yılda en az 3 kez çağrıya çıkarak proje başvurularını kabul ettiklerini belirten Mutlu, "Başvurular değerlendirildikten sonra evrakı tam olan projeler İŞKUR Genel Müdürlüğümüze gönderiliyor. Komisyondan geçen projelere hibe desteğinde bulunuyoruz. Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza da seslenmiş olalım; 2023 yılı birinci dönemine ilişkin engelli ve eski hükümlü proje başvurularımız başlamış olup, 9 Aralık’ta sona erecektir. Başvurular e-devlet üzerinden online olarak yapılacaktır" dedi.

"Bu faaliyetleri gerçekleştirmedeki amacımız yükümlüleri daha yakından tanıyarak yeteneklerine uygun mesleki yönlendirmelerde bulunmak"

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu ise, "Toplumun istihdam konusunda en dezavantajlı kesimlerinden biri olan eski hükümlülerin, hibe destek projeleri ile kendi işlerinin patronu olmalarına vesile oldukları için Erzurum İŞKUR İl Müdürü Sayın Abdulkadir Mutlu’ya ve İŞKUR İl Müdürlüğü personeline ve hükümlülerin proje fikirlerini yapılandırmalarında özveri ile çalışan Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelimize şahsım ve kurumum adına teşekkür ederim. Kişileri suç işlemeye iten en önemli faktörlerin işsizlik ve sosyo-ekonomik yoksunluklar olduğu bilinmektedir. Denetimli serbestlik sistemine tabi olan yükümlülerimize yönelik suç türüne ve ihtiyacına göre çeşitli eğitim ve iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirmekteyiz. Bu faaliyetleri gerçekleştirmedeki bir amacımız da yükümlüleri daha yakından tanıyarak yeteneklerine uygun mesleki yönlendirmelerde bulunmak. Bu kapsamda biz de Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak Erzurum İŞKUR İl Müdürlüğü ile ortak yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde 2017 yılından bu yana dezavantajlı toplumsal kesim içerisinde yer alan 112 eski hükümlümüzün aldığı devlet hibesiyle kendi işini kurmasına ve işinin patronu olmasına vesile olduk. Nusret Arslan kardeşimiz de bu yükümlülerimizden bir tanesi. Nusret Arslan’ın hayvancılık sektöründe yazmış olduğu projesi kabul edilmiş ve kendisine 53 bin 650 TL ödenmiş. Bu parayla 8 adet simental montofon inek alarak kendi işletmesini kurmuştur. Bu sayede kendi işinin patronu olarak yeniden hayata tutunmuş ve kendine istihdam alanı açmıştır. Buradan sizler aracılığıyla eski hükümlülerimize de seslenmiş olalım; 2023/1. Dönem Proje başvuruları halen devam etmekteyken bu fırsatı kaçırmayın diyelim. Kurumumuz personeli, iş fikri olan eski hükümlülerimizin bu fikirlerini yapılandırma ve proje yazma süreçlerinde destek olmaya her zaman hazır" ifadelerini kullandı..

İşletme sahibi Nusret Arslan ise kendisine bu imkanı sunan İŞKUR İl Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne teşekkür ederek, kendisinin durumunda olanların bu imkanı değerlendirmesini istedi.