Edremit ilçesinde, Orhan Karayağız eski halı ve kilim tamiri yaparak geçimini sağlıyor. 40 yıldan beri halı kilim tamiri yapan Karayağız, çırak bulunmadığını söyledi.

Edremit ilçesinde, Orhan Karayağız eski halı ve kilim tamiri yaparak geçimini sağlıyor. 40 yıldan beri halı kilim tamiri yapan Karayağız, çırak bulunmadığını söyledi.

Edremit’e bağlı Bostancı Mahallesinde, eski ev eşyaları ticareti yapan bir işyerinde çalışan 51 yaşındaki Orhan Karayağız , işini severek yaptığını söyledi. Köylerden toplanan eski halı ve kilimleri tamir ederek ekonomiye kazandıran Orhan Karayağız, halı kilim tamiri için Ayvalık’tan geliyor. Çocukluğundan beri aynı işi yaptığını anlatan 4 çocuk babası Karayağız, “Bu benim mesleğim. Uzun yıllar İstanbul’da çalıştım. Şimdi ise Ayvalık’ ta oturuyorum. Burada eski halı ve kilimleri tamir ediyorum. Pek çok işte olduğu gibi bizim işte de çırak yetişmiyor. İşimi severek yapıyorum” dedi. İşletme sahibi Çağatay Bayramoğlu da, “Biz bura da köylerden topladığımız halı ve kilimleri satıyoruz. Orhan usta da tamirlerini yapıyor. İyi bir usta. İşini iyi yapıyor” dedi.