Ankara’da nefes borusuna yemek kaçan kadını, eski hakem Selçuk Dereli, ’heimlich’ manevrası ile kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Ekim günü Çankaya’nın Alacaatlı Mahallesi’nde meydana geldi. FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli, eşine ait restorana yemek yemeye gelen Hamire Tuğutlu Toygartepe’nin nefessiz kaldığını gördü. Kadının soluk borusuna yemek kaçtığını anlayan Dereli, Toygartepe’ye ’heimlich’ manevrası uygulayarak boğazına kaçan parçanın çıkmasını sağladı. Kurtarılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, müdahale anı restoranın güvenlik kamerasına yansıdı.

“Kasılmaya ve nefes almakta zorlanmaya başlamıştı”

Olayla ilgili konuşan Selçuk Dereli, “Masada bir hanımefendinin fenalaştığını gördüm. Nefes alamıyordu. Sonra ayağa kalkıp çırpınmaya başladı. Ben de tabii hemen yanına gittim. İlk yardım eğitimini de aldığım için heimlich manevrası yaparak Hamire Hanım’ın boğazına kaçan cismin tekrar dışarıya çıkmasını sağladık ve kendisine gelerek nefes almaya başladı. Kasılmaya ve nefes almakta zorlanmaya başlamıştı. Kurtardığımız için sevindik, mutlu olduk. Burada bulunan arkadaşları ağlamaya başlamıştı. Onlar da tabii kendilerini çok kötü hissettiler. İlk yardımın ne kadar önemli olduğunun bir kez daha farkına varmak lazım. Böylesine işletmelerde ilk yardım konusunda tecrübeli insanların olması, bilgili insanların olması son derece önemli. Ufacık bir müdahale insanları tekrar hayata bağlayabiliyor” dedi.