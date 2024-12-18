Gölbaşı’nda 1999-2004 yılları arasında belediye başkanlığı görevi yapan Doktor Cevdet Kara, vefatının birinci yılında Gölbaşı Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen törenle anıldı.

Anma programına Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, merhum Cevdet Kara’nın eşi Dr. Ayşe Gülşen Kara ve yakınları, geçmiş dönem milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe protokolü, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Cevdet Kara anısına hazırlanan slayt gösterimi ile başlayan programda Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı gözyaşlarına hâkim olamadı. Odabaşı, Cevdet Kara’nın Gölbaşı için büyük hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek, “Cevdet ağabeyi 70’li yıllardan bu yana tanıyorum. Beraber çalışma fırsatı bulduğum bu değerli insan, Gölbaşı’na vatan ve memleket aşkıyla hizmet etti. Görev süresince gölün temizlenmesi, andezit taşının ve sevgi çiçeğinin tanıtılması gibi önemli projelerde emeği geçti. Bunun dışında çok iyi bir doktordu. Gariban dostu, gönül adamı, kimsesizlerin kimsesiydi. İnsan dostuydu ancak sadece insanla değil, Allah’ın yarattığı her canlı ile dostu. Onun yaptıklarını ne kadar anlatsak azdır. Her birimizde hatıraları vardır. Gelecek nesillere de insanlık duygusuyla, samimiyetiyle bir miras bıraktı. Gönül adamı, vatan sevgisi her zaman yüksek olan böyle bir insanla çalışmaktan, dost olmaktan büyük onur duyduğumu bir kez daha belirtmek istiyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Onun hatıralarını sonsuza denk yaşatacağız” diye konuştu.

Odabaşı, Cevdet Kara’nın isminin Gölbaşı’nda yaşaması için Bahçelievler 319. Cadde’nin adının Doktor Cevdet Kara olarak değiştirilmesine karar verildiğini, ayrıca Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren sağlık ocağına da Doktor Cevdet Kara Belediye Polikliniği isminin verildiğini aktardı.

“Hoş bir seda bıraktı”

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu da, görev süresi boyunca Cevdet Kara hakkında Gölbaşılı vatandaşlardan çok güzel şeyler duyduğunu belirterek, onun geride hoş bir seda bıraktığını ifade etti.

Programda Cevdet Kara’nın yakınları ve sevenleri de söz alarak, duygu ve düşüncelerini paylaştı. Duygusal anların yaşandığı törende Cevdet Kara’nın yeğeni Fatih Kara, Başkan Odabaşı’na teşekkür plaketi takdim etti. Meclis salonundaki programın ardından katılımcılar, Cevdet Kara adına Fatih Camii’nde okutulan mevlid-i şerife katıldı ve isminin verildiği belediye polikliniğini ziyaret etti. Anma programı, Cevdet Kara’nın kabri başında okunan dualarla sona erdi.