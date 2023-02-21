İmzasını geri çektiği için Eskişehirspor’a transfer yasağı getirdiği iddia edilen eski kalecisi Melih Ağa, konuya ilişkin iddialara sosyal medya üzerinden açıklama getirdi.

İmzasını geri çektiği için Eskişehirspor’a transfer yasağı getirdiği iddia edilen eski kalecisi Melih Ağa, konuya ilişkin iddialara sosyal medya üzerinden açıklama getirdi.

Ara transfer döneminde transfer yasağını kaldırarak 17 futbolcuyu renklerine bağlayan Şimşekler, son günlerde yeni bir krizle başa çıkmaya çalışıyor. Transfer yasağının kaldırılmasının ardından yeni bir transfer yasağıyla gündeme gelen Eskişehirspor’da, iddiaların sahibi Melih Ağa’ya imzasını geri çektiği ve tekrar transfer yasağını aktif ettiği iddiası üzerine taraftar sosyal medya üzerinden tepki yağdırdı.

Gelen tepkilerin ardından kulübün eski kalecisi Melih Ağa, sosyal medya üzerinden konuya açıklık getirdi. Melih Ağa yaptığı açıklama, “Sevgili Eskişehirspor taraftarları, imzamı geri çektiğime dair yapılan bütün haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Eskişehirspor ile üç farklı devam bulunmaktadır. Sizlerde biliyorsunuz ki imzamı verdim ancak sonrasında başka bir davayı kazanmış bulunduğum için kulübe ayrıca bunun yasağı düşmüştür. Bu başka bir imzadır ve verdiğim ilk imza ile alakası yoktur. Ayrıca alacağım toplam rakam yazılıp çizilenden çok daha fazladır. İmzamı vermek adına alacaklarımın sadece 10’da 1’ini talep ettiğim halde tarafıma ödeme yapılmamakta ve diretilmektedir. Ödeme yapıp bu sorunun çözülmesi için uğraşılacağına halkın önüne atılıp adıma karalama kampanyası yapılması gösterdiğim iyi niyeti kaybetmeme sebep olmuştur. Avukatım süreci takip etmektedir. Benden bir açıklama gelmedikçe hakkım çıkan haberlere itibar etmeyiniz. Sağlıcakla kalın” sözlerini kullandı.