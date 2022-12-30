Tokat’ta asırlık cuma pazarında satılan ikinci el eşyalar ekonomiye kazandırılıyor.

Tokat’ta asırlık cuma pazarında satılan ikinci el eşyalar ekonomiye kazandırılıyor.

Tarihi Sulu Sokak Çarşısı’nda her hafta kurulan Cuma Pazarı’nda bir asırlık gelenek yaşatılıyor. Pazar yerinde tarım aletlerinden antika eşyalara, süs eşyalarından yedek parçaya, kıyafetlerden elektronik birçok eşyayı bulmak mümkün. Sıfırı pahalı olan eşyaları daha uygun alma imkanı bulan vatandaşlar pazara ilgi gösteriyor. İkinci el ürünler ekonomiye tekrar kazandırılıyor. İkinci el eşya satışı yapan Murat Sansar, sabah namazından önce açılan pazarın cuma vaktine kadar açık kaldığını söyledi. Yaklaşık 100-150 yıldır geleneğin yaşatıldığını belirten Sansar, ikinci el eşyaların ekonomiye can getirdiğini ifade ederek, "Burada bulunan ürünler geri dönüşüme kazandırılıyor. Bozuk olan antika saatleri yapıp satıyorlar" dedi. Pazar sorumlusu Duran Havuccu, eskiye göre kan kaybeden pazar yerini canlandırmaya çalıştıklarını belirterek, "Burada alan da satan da kazanıyor. Biz de kazanıyoruz. Eski ürünler daha sağlam ve kullanışlı olduğu için tercih ediliyor" diye konuştu.

Bin 500 liraya antika radyo

Nuri Gürbüz, insanların kullanımına ait ikinci el eşyaların yanı sıra antika eşyalar sattığını ifade ederek, "Bu eşyaları ekonomiye tekrar kazandırıyoruz. İnsanların geçmişte kullandıkları aletlerin atılmamasını sağlıyoruz. 60-70 yıllık radyoyu bin 500 liraya satıyorum. Aynı zamanda eski tarım aletleri, mutfak eşyalarını daha uygun fiyata satıyoruz" ifadelerini kullandı.