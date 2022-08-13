Eski eşi tarafından önce darp edildiğini sonra da iftiraya uğrayarak babasının emekli maaşının elinden alındığını iddia eden 2 çocuk annesi Nilgün Ekmekçi, “Bu zamana kadar aldığım yaklaşık 100 bin lira olan parayı geri ödememi istiyorlar” dedi.

Eski eşi tarafından önce darp edildiğini sonra da iftiraya uğrayarak babasının emekli maaşının elinden alındığını iddia eden 2 çocuk annesi Nilgün Ekmekçi, “Bu zamana kadar aldığım yaklaşık 100 bin lira olan parayı geri ödememi istiyorlar” dedi.

Kocaeli’nde yaşayan 2 çocuk annesi Nilgün Ekmekçi, eşi Şenol Sarıbaş ile 2012 yılında evlendi. Ancak Sarıbaş çifti, 2016 yılında şiddetli geçimsizlik dolayısıyla boşandı. Ekmekçi, evlilik sona erdiği için vefat eden babasının emekli maaşı olan bin 400 lirayı almaya hak kazandı. Ekmekçi’nin iddialarına göre boşandıktan sonra ayrı eve çıkmasına rağmen Sarıbaş, kendisini rahat bırakmadı.

Eski eş Sarıbaş, o sırada velayetinin kendisinde olduğu çocukları annelerine göstermek için Gebze’ye geldiğinde, Ekmekçi’yi darp etti. Bunun üzerine bölgedeki jandarma ekipleri ihbar alarak olaya müdahale etti. Sarıbaş’ın Ekmekçi’nin evine gelen jandarma ekiplerine eski eşi ile beraber yaşadığını söylemesi üzerine ekipler durumu Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) haber verdi. Ardından SGK, eşlerin boşandığı ancak aynı evde yaşamaya devam ettiği kanaatine vararak Ekmekçi’nin vefat eden babasından aldığı aylık bin 400 liralık emekli maaşını kesti. Ekmekçi’nin kesilen maaşına ek olarak SGK, maaşın kesilmesine kadar aldığı parayı da geri istedi. Borçlu duruma düşen Ekmekçi, SGK’ye yaklaşık 100 bin lira borcu olduğunu iddia etti.

“Çocuklarımın hem annesi hem babasıyım”

Borçlarını ödemek ve şahsi işlerini halletmek için geldiği Ankara’da İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaşananları anlatan Nilgün Ekmekçi, "Vefat eden babamın hakkım olan maaşını elimden aldılar, bir de üzerine bana borç çıkardılar" diyerek yardım çağrısında bulundu. Ekmekçi, “43 yaşındayım, 2016’da eşim Şenol Sarıbaş’tan ayrıldım. Fakat çocuklarımın velayeti onda olduğu için çocukları bana göstermeye getirdiğinde bizim birlikte yaşadığımızı söylemiş. Beni kendi adresimde, Kocaeli Kirazpınar’daki Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarında darp etti. Jandarmalık oldum. Eski eşim jandarmaya o adreste birlikte yaşadığımızı söylediği için 2019 yılının Şubat ayında SGK’den aldığım maaşımı kestiler. Ben o şahısla yaşamıyorum. Çocuklarımın hem annesi hem babasıyım. Ben şu an Kocaeli Gebze’de yaşıyorum. Ben SGK’den bana yatan babamın maaşını geri istiyorum. Olayın tekrardan araştırılmasını istiyorum. Ben şu an Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan aldığım yardım ile geçiniyorum. Başka hiç bir yerden geçim kaynağım yok. Ben kalp, şeker ve tansiyon hastasıyım, hepsi raporlu. KOAH hastasıyım" dedi.

“Sayın Cumhurbaşkanım lütfen sesimi duyun”

Kendisine yardım edilmesi için her yolu denediğini ancak her kapının suratına kapatıldığını anlatan Ekmekçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım isteyerek şunları aktardı:

“Ben kimseden bir lira istemiyorum, dilenci değilim. Ben hakkım olan, vefat eden babamın bana yatan maaşını istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, sesimi duyun. Bütün evraklarım tam. Kimlik numaramdan da bakabilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER), televizyon kanallarına başvuru yaptım. Herkes bana kapısını kapattı. Adalet Bakanlığı’na kadar dosya getirdim. Hiç kimse bana yardım etmedi. Beni bu hale sokan Şenol Sarıbaş’tır. Ben o insanla yaşamıyorum. Babamın maaşını geri istiyorum. Çocuklarımı büyütüp okutmam için bana yardım edin.”