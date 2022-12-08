Ordu’nun Fatsa ilçesinde boşandığı eşinin yüzüne yanıcı madde atarak ağır yaralayan şahıs yeniden hakim karşısına çıktı. Sanık için 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde boşandığı eşinin yüzüne yanıcı madde atarak ağır yaralayan şahıs yeniden hakim karşısına çıktı. Sanık için 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olay ilçeye bağlı Dolunay Mahallesi’nde 12 Ocak 2022 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olaydan 5 ay önce boşanan 2 çocuk annesi Elvan Sözkesen (38) ile kendisini takip eden Erkan Emiroğlu (38), kadının yaşadığı dairenin önünde karşılaştı. Çiftin aralarında çıkan tartışma sonucu Emiroğlu, eski eşinin suratına yanıcı madde döktü. Alevler içerisinde kalan kadın komşularının yardımıyla banyoda söndürüldü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince önce ilçedeki bir hastaneye, sonrasında ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edildi.

Sanığın 20 yıla kadar hapsi istendi

Bugün (8 Aralık 2022) yeniden görülen duruşmada savcı ifadelerin ardından davaya ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, tutuklu sanık Erkan Emiroğlu hakkında eski eşi Elvan Sözkesen’e karşı ’Tasarlayarak Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek ve Üstsoy veya Altsoydan Birine ya da eş, Boşandığı Eş veya Kardeşe Karşı Öldürmeye Teşebbüs’ suçu dolayısıyla 13 ile 20 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Savcı, yaşanan olayda oğluna yardım ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan baba T. E.’nin ise beraatını istedi.

“Böyle bir olayı planlamadım”

Olayın ardından tutuklu bulunan eski koca Erkan Emiroğlu, Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıktı. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mahkemeye katılan Emiroğlu, kasıtlı olarak bu eylemi gerçekleştirmediğini iddia ederek, “Mütalaayı kabul etmiyorum, böyle bir olayı planlamadım” dedi.

Erkan Emiroğlu’nun babası T.E. ise duruşmada önceki ifadelerini yineleyerek, eski gelini ile torunlarına bakmaya devam ettiğini belirtti.

Sanık avukatlarının mütalaaya karşı ek süre istemesi dolayısıyla duruşma ileri bir tarihe ertelendi.