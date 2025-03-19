Adana’da tartıştığı eski eşi Fadime Korkusuz’u üzerine benzin döküp yakarak öldürdüğü iddia edilen Muhammet Güleç, hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının suç vasfı yönünden Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18.Ceza Dairesi tarafından bozulması üzerine yerel mahkemede yeniden yargılanmaya başladı. Cani koca, mahkemede öldürdüğü eşini suçlayarak, "Kendisi benim üzerime benzini döktü" dedi.

Seyhan ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi’nde yaşayan 2 çocukları bulunan ve anlaşmalı boşanan Muhammet Güleç (57) ile Fadime Korkusuz (41) boşandıktan sonra da aynı evde yaşamaya devam etti. Tarım işçisi olarak çalışan Fadime Korkusuz’un iddiaya göre, kendisini aldattığını öne süren Güleç, sık sık eski eşine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladı. Yaşadığı şiddete daha fazla dayanamayan Korkusuz, 27 Ekim 2023’te polis merkezine giderek eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. 2 Kasım 2023’te eve gelen Muhammet Güleç, oğlu E.G.’yi (17) alışveriş için markete gönderdikten sonra Korkusuz’un üzerine ve eşyalara benzin döküp, ateşe verdi. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, Güleç ise Korkusuz’u eve kilitleyip, otomobille kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese giden itfaiye ekiplerinin müdalesiyle yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Eve giren ekipler, Fadime Korkusuz’u sığındığı banyoda ağır yaralı halde buldu. Hastaneye kaldırılan Korksuz 36 gün sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

’Kasten yaralama’, ’hırsızlık’, ’tehdit’ gibi suçlardan 6 suç kaydı bulunan Muhammet Güleç, otomobiliyle Sarıçam ilçesindeki evine kaçarken yakalanarak gözaltına alındı. Kollarında yanık oluşan ve hastaneye kaldırılan Güleç, tedavisinin ardından tutuklandı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Güleç, 4 Nisan 2024’teki karar duruşmasında eski eşini TCK’nın 82/1-c, d, f (yakarak, boşandığı eşine karşı ve kadına yönelik) maddelerine göre ’nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Kasten yaralama ve yağmaya teşebbüs suçlarından ise suçların sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verildi.

Karar bozuldu

Karar sonrası Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ile katılan Önder Korkusuz’un avukatlarının Adana Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurarak karara itiraz etmesi sonucu Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18.Ceza Dairesi, yaptığı incelemeler sonrası yerel mahkemenin verdiği hükmü bozdu. Dairenin bozma gerekçesinde, "Olayda; sanığın eyleminin TCK’nın 82/1-c,d,f maddelerinde düzenlenen kasten öldürme suçunun nitelikli halleri ile birlikte ayrıca sanığın maktulü ateşe vermesi ve yanması sırasında yaralı halde maktulü kendi haline bırakması ile ortaya çıkan kastının, kullandığı yöntem itibari ile canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçuna yönelik olup olmadığı, sanık hakkında TCK’nın 82/1-b maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı tartışılmadan yazılı şekilde karar verilmesi, bozmayı gerektirmiştir" denildi.

Bozma kararı sonrası yerel mahkemeye gönderilen dosya kapsamında eski eşini yakarak öldürdüğü iddia edilen Muhammet Güleç’in yeniden yargılanmasına başlandı. Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Muhammet Güleç katıldı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği Başkanı Nazan Demiryürek Paksoy ile taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, tutuklu sanık Güleç’e bozma kararına yönelik savunması soruldu. Güleç savunmasında, eşinin kendi üzerine benzin döktüğünü iddia ederek, "Ben bir şey yapmadım. Kendisi benim üzerime benzini döktü. Benim de kolum ve bacağım yandı. Kasten yaptığım bir şey olmadı" dedi.

Katılan Önder Korkusuz’un vekili avukat Şirin Şeyma Bulut ise sanık Muhammet Güleç’in uzaklaştırma kararına rağmen öldürülen Fadime Korkusuz’un evinde bulunduğunu, olay öncesinde de ’seni yakarak öldüreceğim’ diyerek tehditler savurduğunu ve olayı kasıtlı olarak yaptığını söyleyerek, sanığın en üst hadden cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütaalasında, bozma kararına uyulmasını ve sanığıni 82/1-c, d, f maddelerinde düzenlenen ’nitelikli kasten öldürme’ ile birlikte 82/1-b kapsamındaki ’canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme’ suçundan da cezalandırılmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluğunun devamına karar verip, duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi.