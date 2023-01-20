Eskişehir’de eski eşi Avukat Merve Gül D.’yi ve yaşanan tartışmayı ayırmak isteyen Furkan S.’yi (28) tabancayla bacağından yaraladığı suçlamasıyla tutuklu bulunan Mete A. (38) 6 farklı suçtan 27 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir’de eski eşi Avukat Merve Gül D.’yi ve yaşanan tartışmayı ayırmak isteyen Furkan S.’yi (28) tabancayla bacağından yaraladığı suçlamasıyla tutuklu bulunan Mete A. (38) 6 farklı suçtan 27 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi’nde geçen yıl 7 Haziran günü Mete A. (38), bir alışveriş merkezinin açık otoparkında, yaklaşık 2 buçuk yıl önce boşandığı Avukat Merve Gül D. (35) ile karşılaştı. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. O sırada sokaktan geçen Furkan S. (28), ikiliyi sakinleştirmeye çalıştı. Bunun üzerine Mete A. aracından aldığı tabanca ile önce araya giren Furkan S.’yi, ardından da Merve Gül D.’yi bacağından vurdu. Avukat Merve Gül D. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, Furkan S. ise Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Mete A. ise ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı. Kurşunların etkisiyle Merve Gül D.’nin sol bacağında 2, sağ bacağında ise 1 kırık tespit edildi.

Dava Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilmişti

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca eski eşi avukat Merve Gül D.’yi ve Furkan S.’yi silahla yaralayan Mete A. hakkındaki soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame Eskişehir 9. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. İlk duruşmada hâkim, davaya katılan 60 avukatın usulsüz yargılama yapıldığına dair tepkilerinin üzerine mahkeme heyetinin can güvenliğinin tehlikede olduğu gerekçesiyle salondan ayrılıp duruşmayı 1 hafta ertelemişti. İkinci duruşmada ise mahkeme, davayla ilgili görevsizlik kararı vererek dosyayı ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlaması ile Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmesine karar verdi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar celsesinde tutuklu sanık Mete A. duruşma salonunda hazır edildi. Duruşmaya sanık tarafından bacaklarından vurulan Merve Gül D. ile Furkan S. katıldı.

“Yaşadığım olay nedeniyle sağlık sorunlarım ortaya çıktı”

Duruşmada beyanda bulunan Merve Gül D., yaşadığı olaydan psikolojik olarak etkilendiğini ve sağlık sorunlarının ortaya çıktığını belirterek, “Yaşadığım olay nedeniyle sağlık sorunlarım ortaya çıktı. Mental olarak ve psikolojik olarak çok yıprandım. Kızım da bu olaydan dolayı çok etkilenmiştir. Hem ben hem kızım olay nedeniyle terapi görmeye başladık. Bu olaydan önce sanık hakkında defalarca şikâyetçi olmama rağmen caydırıcı ceza verilmemiştir. Sanık daha da hiddetlenerek eylemlerine devam etmiştir. Sanığın hak ettiği cezayı en üst seviyeden verilmesini talep ediyorum. Benim ve ailemin can güvenliği yoktur. Bu yüzden sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyorum” dedi.

“Sanığı hiç tanımamama rağmen bana ateş etti”

Mahkemedeki ifadesinde sanığın tutukluluğunun devam etmesini isteyen Furkan S., “Sanığı hiç tanımamama rağmen bana ateş etmiştir. Bana zarar vermiştir. Bundan dolayı korkularım vardır. Sanık bana ilerde zarar verebilir, bu yüzden sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Kızımın yanında olabilmek için tahliye talep ediyorum”

Karardan önce son sözleri sorulan sanık Mete A., “Öfkeyle yere ateş ettim. Yoksa Merve’yi yaralamak veya onu öldürmek kastıyla hareket etmiş değilim. Bu olaydan dolayı bende çok üzgünüm. Pişmanım, Bu olay sonrası kızımın psikolojisi bozulmuştur. Kızımın yanında olabilmek için tahliye talep ediyorum” dedi.

5 suçtan 27 yıl 7 ay hapis kararı

Mahkeme heyeti sanık Mete A.’yı, Merve Gül D.’ye karşı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 18 yıl, ‘ısrarlı takip’ suçundan 1 yıl 6 ay ve ‘hakaret’ suçundan 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık hakkında Furkan S.’ye karşı ‘nitelikli kasten yaralama’ suçundan 6 yıl, ‘ruhsatsız silah bulundurmak ve kullanmak’ suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis cezası kararı verildi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, cezada da indirim uygulamadı.

“Artık rahat bir nefes alacağımı düşünüyorum”

Kararın ardından, kadınlar eski eşi tarafından silahla yaralanan Merve Gül D.’ye destek olmak için bir araya geldi. Eskişehir Adliyesi önünde kararla ilgili açıklama yapan Merve Gül D., “Birçok kadın gibi ben de 2 buçuk yıldır bir mücadele içerisindeyim. Avukat olmama ve hukukla ilgilenmeme rağmen bir mücadele içerisindeydim. Failin uzun süredir beni taciz etmesi, ısrarlı bir şekilde takip etmesi, defalarca eni öldürmekle tehdit etmesi, bana ve aileme zarar vermekle tehdit etmesi ile ilgili olarak zaten defalarca şikâyetçi olmuştum ancak şahsa hiçbir şekilde caydırıcı bir ceza verilmedi. Bunun neticesinde de eylemleri artarak devam etti. Son olarak da öldürmeye teşebbüs etti. Bugünlerde Eskişehir’de kadına yönelik pek çok şiddet ve ölüm haberlerini duyuyoruz. Ben bugün gerçekten de şanslı olanlardanım çünkü kendi duruşmama katılabildim. Bugün emsal nitelikte bir karar verildi. Bu kararın bütün kadına şiddet faillerine, sanıklarına emsal nitelikte olmasını temenni ediyorum. Kadın aslında bir şekilde yalnız bırakılıyor. Ben bile bunu bir hukukçu olarak yaşadım. Çok kötü bir olay yaşamış olsam da destekleri hep hissettim. Dernekler, platformlar, baromuz, baro başkanımız, herkes yanımdaydı ve destekledi. Bu olayın öneminin zaten herkes farkında. Bugünkü karar için gerçekten çok mutluyum. Binlerce kez şükürler olsun. Artık rahat bir nefes alacağımı düşünüyorum” diye konuştu.