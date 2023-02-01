Erzurum’da 3 yıl önce eski eşini ve iki kızını öldüren zanlının yargılanmasına devam edildi. Davada, olayın gerçekleştiği binada oturan komşuların ifadeleri alındı. Zanlı ve tanıkların ifadelerinin alındığı duruşma, 17 Şubat’a ertelendi.

Erzurum’da 3 yıl önce eski eşini ve iki kızını öldüren zanlının yargılanmasına devam edildi. Davada, olayın gerçekleştiği binada oturan komşuların ifadeleri alındı. Zanlı ve tanıkların ifadelerinin alındığı duruşma, 17 Şubat’a ertelendi.

Olay, 6 Aralık 2020 tarihinde Hilalkent’teki Özbağ Sitesi’nde meydana geldi. Raci Arslan, cezaevinde çıkarak 4 çocuğuyla yaşayan boşandığı eşi Gülçin Karabiyik’ın evine geldi. Evde eski eşiyle tartışan Raci Arslan, belinde taşıdığı ruhsatsız silahla iki kızını ve eski eşini öldürdü. Olaydan sonra cinayet silahıyla birlikte arabasına binerek kaçan Raci Arslan’ın, Gölbaşı Mahallesi’nde polis ve özel harekat polisi tarafından yolu kesildi. Tabancayla cadde ortasında intihara kalkışan şahıs, özel harekat polisi tarafından elinden vurularak etkisiz hale getirildi.

Eski eşini ve iki kızını silahla öldüren Raci Arslan hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve "ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Öte yandan iki kardeş, gözleri önünde anne ve kız kardeşlerini öldüren babalarından şikayetçi olmadı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2007 yılında boşandığı eşi Gülçin Karabiyik ile çocukları Burçin ve Cansu Arslan’ı silahla öldüren Raci Arslan hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 5 sayfalık iddianamede, Raci Arslan’ın boşandıktan sonra da çocukları Burçin, Cansu, F.A., E.A. ve anne Gülçin Karabiyik ile aynı evde kalmaya devam ettiği belirtildi. Olay günü ise Arslan ve Karabiyik arasında çıkan tartışmada Arslan, 4 çocuğunun evde bulunduğu ve yanında getirdiği ruhsatsız silahla eski eşi Karabiyik ve iki kızı Burçin Arslan ile Cansu Arslan’ı öldürdüğü kaydedildi.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada zanlı Raci Arslan duruşmaya tutuklu bulunduğu Iğdır S Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı. Arslan, duruşmada yaptığı savunmada zanlı "Pişmanım" dedi.

Öte yandan, tanık olarak dinlenen komşuları S.A. ise ifadesinde, "Raci Arslan’ı herkes seviyordu. Gülçin ve iki kızını kimse sevmiyordu, evlerinde çok gürültü yapıyorlardı. Apartmandaki herkes onlardan bıkmıştı. İki kızı babalarını cezaevine nasıl sokacaklarının planını yapıyorlardı" dedi.

Mahkeme başkanı, davanın 17 Şubat’a ertelenmesine karar verdi.