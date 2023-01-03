Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde boşandığı eşini ve 3 yaşındaki oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra tutuklanan Burak Tekler, 2 kez ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde boşandığı eşini ve 3 yaşındaki oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra tutuklanan Burak Tekler, 2 kez ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde geçen yıl Haziran ayında boşandığı eşini ve 3 yaşındaki çocuğunu defalarca bıçaklayarak öldüren Burak Tekler’in (24) karar duruşması görüldü. Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına sanığın yanı sıra taraf avukatları ve maktulün yakınları katıldı.

Eski eşe 12 bıçak, oğluna 13 bıçak darbesi

Görülen duruşmada sanığın eski eşine 10’u öldürücü 12 bıçak darbesi ve oğluna 7’si öldürücü 13 bıçak darbesinde bulunduğu belirtilirken, mahkemede her iki tarafın avukatı dinlendikten sonra Tekler’in son sözleri soruldu. Tekler, "Çok üzgünüm, pişmanım. Ailesinden özür dilerim. Oğlumu neden öldürdüm bilmiyorum” diyerek kendini savundu. Duruşmada, maktulün avukatı ve davaya dahil olan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü vekili, sanığa indirim uygulanmamasını ve en üst sınırdan ceza verilmesini talep etti. Sanığın avukatı ise Burak Tekler ve Cansu Sezer’in (24) boşanmalarına rağmen aynı hanede yaşadıklarını, Tekler’in gördüğü bir mesaj üzerine aldatıldığına kapılarak cinayeti gerçekleştirdiğini iddia ederek, sanığın tahliyesini talep etti.

Taraflar dinlendikten sonra mahkemeye heyeti, sanık Burak Tekler’i 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

“İçeriden çıkmasın”

Duruşma sonrasında kızının ve torunun olduğu fotoğraf çerçevesi ile adliye önüne çıkan Cansu Sezer’in annesi Bahriye Sezer, “Ben onu hep taşırım. Bu kadar ceza verilmesine çok sevindim. Çıkmasın içeriden çıkmasın” dedi.

Cansu Sezer Ailesinin avukatı Uğur Yüksel ise yaptığı açıklamada, “Her iki fiilden dolayı ağırlaştırılmış müebbet cezası uygulandı. Hiçbir indirim uygulanmadan haksız tahrik indirimi dahil hiçbir indirim uygulanmadan karar verildi. Bizim en çok yapmak istediğimiz buydu. Bu karar, başka fiillerin önlenmesi için örnek teşkil etmesini istemiştik” diye konuştu.