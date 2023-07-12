Denizli’de geçen yıl eski eşini iple boğarak öldürüp, koyduğu çuvalla 60 kilometre taşıdıktan sonra ormanlık alana gömen sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi. Vahşi cinayeti tasarlayan eski kocanın yakalanmamak için yaptığı planlar ise kan dondurdu.

Korkunç olay, 2 Mart 2022’de Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi 2144 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tekstil işçisi Mehmet Çetin’in, işten çıkıp eve geldiğinde eşi Fatma Çetin’i evde bulamayıp evin de dağınık olmasından şüphe duyarak ihbarda bulunması sonucu ortaya çıkan olay sonrası, Fatma Çetin’in eski eşi Ebubekir Karakurt gözaltına aldı. Suçunu çapraz sorgu sonucu kabul eden zanlı Ebubekir Karakurt, çıkarıldığı 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Daha önce 2 kez evlenip boşandığı Ebubekir Karakurt (39) tarafından sürekli taciz edilen Fatma Çetin (32), boğularak öldürüldükten sonra ilk battaniyeye sarılmasının ardından çuvala koyuldu. Güvenlik kameralarına yakalanmamak için apartmanın elektrik şalterini de indiren Karakurt, cesedi otomobiliyle yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Serinhisar ilçesi, Kefe Yaylası yakınındaki ormanlık alana götürüp, gömdü.

Duruşma görüldü

Davanın 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Ebubekir Karakurt, öldürülen Fatma Çetin’in eşi Ahmet Çetin ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savcı mütalaasını verip, sanık Karakurt’a haksız tahrik ve takdiri indirimler uygulanmaksızın, ’Tasarlayarak ve kasten öldürme’ ile ’Konut dokunulmazlığı ihlal’ suçlarından ceza verilmesini talep etti.

“Tüm bu yaşananlardan dolayı çok pişmanım”

Sinsice planla eski eşini öldüren sanık Karakurt ifadesinde, “Benimle sürekli uğraşıyordu. 3-4 kez evlenme kararı aldım. Fatma Çetin hep araya girip kadınları vazgeçirdi. En son evlenmek üzere olduğum kadına ise erkekliğimle ilgili laf ederek vazgeçirdi. Tüm bu yaşananlardan dolayı çok pişmanım" dedi. Karakurt’un avukatı tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Verilen kısa aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıklayıp, sanık Karakurt’u ’Tasarlayarak öldürme’ ve ’Boşandığı eşi kasten öldürme’ suçlarından tahrik hükümleri ve iyi hal indirimi uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Karakurt’a ’Konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan da 6 ay hapis cezası verildi.