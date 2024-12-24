Aksaray’da eski eşini sokak ortasında 14 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs cinayet büro ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Olay 22 Aralık tarihinde Paşacık Mahallesi 1616 Sokak’ta yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, beraber yaşadığı annesinin evine giden A.Ş.Ş. (22) isimli kadın, 1,5 yıl önce boşandığı eski eşi G.G. tarafından sokak ortasında 14 ayrı yerinden bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. 2 gündür kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşam mücadelesi veren kadının hayati tehlikesi sürerken, G.G. isimli şahıs İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonla Şifahane Mahallesinde saklandığı ikamette yakalandı. Gözaltına alınan şahıs sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İL Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan tahkikat sürüyor.