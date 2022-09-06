Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Karaman Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde evinin mahallesindeki sokakta yürüyen Ö.A., yanına gelen eski eşi O.Ç.’nin tacizine uğraması sonrası bağırmaya başladı. Bağırma seslerinin ardından eski eş koşarak bölgede uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, kadını sakinleştirerek konuyu toparlamaya çalıştı. Alınan bilgilere doğrultusunda ekipler eski koca O.Ç.’yi yakın bölgede yakalayarak gözaltına aldı. Eski eşinden şikayetçi alan Ö.A. karakola giderek ifade verdi.

Denizli’de gece saatlerinde sokakta yürüdüğü sırada eski eşi tarafında tacize uğrayan kadın hayatının şokunu yaşadı. Bağırma sesi üzerine olay yerinden kaçan eski koca, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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