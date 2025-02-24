Gaziantep’in Nizip ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi, adli tıpta tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Katil zanlısı eski eş ise Suriye’ye kaçmak isterken polis ekiplerince yakalandı.

Olay, sabah erken saatlerde Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Kürkçü (40), sabah saatlerinde evine geldiği eski eşi Nejla Özbiber (38) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Kürkçü, eski eşi Nejla Özbiber’i bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Nejla Özbiber’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının cenazesi ailesine teslim edildi

Eski eşi tarafından öldürülen 3 çocuk annesi kadının cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Katil zanlısı eski koca Suriye’ye kaçmak isterken yakalandı

Olay sonrası kaçan katil zanlısı Mahmut Kürkçü ise polis ekiplerince sınıra yakın bir bölgede Suriye’ye kaçmak isterken yakalandı. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.