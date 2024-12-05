Samsun’da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı eski DLH Samsun müdürlerinden Halim Bekiroğlu’un ölümüyle ilgili sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahraman Ç. (27) idaresindeki 55 ABR 030 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan eski Samsun DLH müdürlerinden Halim Bekiroğlu (74) ve eşi Gülnaz Bekiroğlu’na (64) çarptı. Kazada yaralanan Halim Bekiroğlu ambulansla özel bir hastaneye, eşi Gülnaz Bekiroğlu ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Bekiroğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Halim ve Gülnaz Bekiroğlu’nun, OMÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu’nun anne-babası olduğu öğrenildi.

Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan araç sürücüsü Kahraman Ç., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Kahraman Ç., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.