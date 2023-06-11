Uşak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı eski SSK Hastanesi binasının A blok ve ek binası ve Dörtyol’daki eski devlet hastanesinin tüm bloklarının yıkımına Kurban bayramı sonrası hemen başlanacağı öğrenildi.

Her iki hastane binasının da ihalesi 7 Haziran tarihinde yapılmış; hurda karşılığı yıkım işi için tahmin edilen toplam yıkım bedeli 2 Milyon 413 bin 940 TL olarak belirlenmişti. Yıkım ihalesini kazanan Vural Hafriyat yetkilileri binaların yıkımına Kurban bayramının bitimi olan 28 Haziran tarihinden hemen sonra başlanacağını açıkladı.

Eski SSK Hastanesi yerine de yine sağlık tesisi yapılacak

Uşak Mimarlar Odası Başkanı Mimar Çağlar Samancı, yaptığı açıklamada; eski SSK Hastanesinin bulunduğu alanda yapılaşmanın 2,5 kat artırıldığına dikkat çekerek, burada yaklaşık 5 bin 200 metrekarelik alanda bulunan çam ağaçlarının kesilmesinden ve yeşil alanın yok olmasından endişe duydukları için imar planı düzenlemesine itiraz ettiklerini açıklamıştı.

“Belediye Meclisinin 01 Aralık 2020 tarih ve 290 sayılı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Merkez Cumhuriyet Mahallesi 5818 ada, 1 numaralı parselde hastane alanını sağlık tesisi alanına dönüştürerek yapılaşma koşullarının belirlenmesi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmıştı.

Eski devlet hastanesi yerine de yine devlet hastanesi yapılacak

AK Parti Uşak Milletvekili ve Uşak Devlet hastanesi eski Başhekimi Dr. İsmail Güneş’te eski devlet hastanesi binalarının yıkılıp yerine yeni bir hastane yapılacağını duyurmuştu.

Güneş, “Uşak Dörtyol’daki eski devlet hastanemiz binalarının hepsi depreme dayanıksız olup, hepsi yıkılacaktır. Uşak halkımızın da istediği Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinden ayrı olarak Dörtyol’daki eski hastanesi yerine ikinci basamak 100 yataklı yeni Uşak Devlet hastanemizin yapımı çalışmalarına bakanlık nezdinde başlamış bulunmaktayız. Uşaklı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim” şeklinde bir açıklama yapmıştı.