Çin’in eski Devlet Başkanı Jiang Zemin, lösemi ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle 96 yaşında hayatını kaybetti.

Çin’in eski Devlet Başkanı Jiang Zemin, lösemi ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle 96 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Çin Devlet Başkanı Jiang Zemin’in 96 yaşında memleketi Şanghay’da hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkenin devlet medyası, Jiang’ın ölüm nedeninin lösemi ve çoklu organ yetmezliği olduğunu duyurdu. 1989-2002 yılları arasında Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri, 1993-2003 yılları arasında Çin Devlet Başkanı görevlerinde bulunan 1926 doğumlu Jiang, 1989’daki Tiananmen Meydanı ayaklanmasının ardından iktidara gelmişti.

Büyük başarılara imza atmıştı

1997’de Hong Kong’un barışçıl bir şekilde Çin’e devri sürecinde aktif rol oynayan Jiang, Çin’in 2001’de Dünya Ticaret Örgütü’ne katılımı ve 2008 Yaz Olimpiyatları için Pekin’in seçilmesi sürecinde görev alarak ülke tarihinde önemli bir figür haline gelmişti. Jiang’ın iktidarda olduğu yıllarda Çin ekonomisi yılda ortalama yüzde 9 oranında büyürken, ülkenin askeri harcamaları her yıl yaklaşık yüzde 15 artmıştı.