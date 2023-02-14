Hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Ahmet Hamdi Akseki Camii’ndeki cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığında toprağa verildi.

Hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Ahmet Hamdi Akseki Camii’ndeki cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığında toprağa verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski Genel Başkanı Deniz Baykal için parti genel merkezinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde tören düzenlendi. Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Baykal’ın naaşı, defnedilmek için Devlet Mezarlığına getirildi.

84 yaşında hayatını kaybeden Baykal’ın son yolculuğunda; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan yer aldı. Baykal’ın naaşı eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı İsa Varlı’nın okuduğu dualar ve okunan Kur’an-ı Kerim ile birlikte toprağa verildi.