Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde belediye tarafından eski cezaevini kütüphane-müze işlevi kazandırmak için yaptığı çalışma sürüyor. Cezaevi olarak kullanılan taş yapının özgün görünümüne kavuşturulmasının ardından bahçesindeki kafeteryanın yapımına da başlandı.

Çaycuma’nın gözde mekânlarından biri olan eski cezaevine “müze-kütüphane” işlevi kazandırma amacıyla yapılan çalışmalar sürüyor. Eski cezaevinde titiz bir restorasyon çalışması yapılırken, çok maksatlı olarak hizmet verecek kafeteryanın yapımı da devam ediyor. Ağaçlara zarar vermeyecek şekilde projelendirilen kafeteryanın temel betonu dökülmesinin ardından ahşap karkasının montajına da başlandı. Tamamen ahşaptan imal edilecek yapıyla yöremizin yok olmaya yüz tutmuş ahşap mimari geleneğinin yaşatılması da hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, “Çok önem verdiğim, yapımını titizlikle takip ettiğim eski cezaevi restorasyonu çalışmaları devam ediyor. Kentin belleğinde önemli yeri tutan tarihi yapıya kütüphane müze işlevi kazandıracağız. Bahçesinde özgün bir sergi alanı da yapılacak eski cezaevinin içinde kütüphane, çalışma odaları, sergileme alanları gibi birimler yer alacak. Yapının cezaevi dokusunu koruyacak yaşatacak sergilemelere de yer vereceğimiz çalışma sonunda kütüphanesi, kafeteryası, sergi alanı, dinlenme ve çalışma mekanlarıyla Çaycuma yeni bir sosyal merkez daha kazanacak.” dedi.