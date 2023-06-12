Mersin Büyükşehir Belediyesince, Tarsus-Eski Çamlıyayla Yolu Genişletme ve Yenileme Projesi tamamlanarak hizmete sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarsus’un kuzeyinde yer alan ve yeni konutlaşmanın hızla sürdüğü Atatürk Mahallesi’nin de sınırını oluşturan Turalı Kavşak ile Gazi Paşa Bulvarı Kavşağı arasında kalan kısımda çalışma başlatmıştı. 2 bin 100 metre uzunluğundaki kısımda, bir süredir yol genişletme ve yenileme çalışması yapan ekipler, faaliyetlerini tamamlayarak yolu vatandaşların hizmetine sundu.

Ekipler, ortalama 6 metre genişliğinde olan Tarsus-Çamlıyayla Karayolunun başlangıç noktası konumundaki eski yolu genişleterek 35 metreye çıkardı. Yapılan çalışmalar sayesinde eski yol, gidiş-geliş 3 şerit olarak hizmete sunuldu. Çalışma çerçevesinde ayrıca, özel gereksinimli vatandaşların kullanımına uygun kaldırım ve trafiğe açılan 2 bin 100 metrelik yolun bin 700 metrelik kısmında çift taraflı bisiklet yolu da yapıldı.

Tarsus’un yeni yerleşim bölgesi olan Atatürk Mahallesi’nin sınırını oluşturan, Tarsus Üniversitesi’ne gidiş yolu olarak da kullanılan yolun kaymaması için, onlarca metre uzunluğunda taş duvar örme işlemi de ekipler tarafından tamamlanarak, yol güvenliği sağlanmış oldu.