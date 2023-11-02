Bayburtlu milli sporcu Elif Nur Turhan, eski boks sporcusu olan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye babası ve antrenörleriyle birlikte ziyarette bulundu.

Türkiye’de ilk kez profesyonel boksta Dünya Şampiyonu olan ve 28 Kasım’da İngiliz rakibi Kirsty Hill’e karşı çıkacağı dünyanın en büyük profesyonel boks federasyonu olan WBC Uluslararası Şampiyonluk Unvan Kemer Maçı için Bayburt’ta kampa giren Mili Boksör Bayburtlu Elif Nur Turhan, babası Arif Turhan, antrenörü Amur Ulusal, Hacı Yemen Dölek ve İbrahim Karal ile birlikte Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi ziyaret ederek, eski boksör Pekmezci’nin geçmişteki tecrübelerini dinlediler.

Türk bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırmak ve İstiklal Marşı’nı seslendirmek için büyük çaba sarf eden Turhan, 28 Kasım’da elinden gelenin en iyisini yapacağının sözünü verdi.

Hemşehrisi Turhan’la gurur duyduklarını ifade eden Başkan Pekmezci, Türk sporuna katkıda bulunan bütün sporculara desteklerinin her zaman olacaklarını belirterek, 28 Kasım’da gerçekleşecek maçta Turhan’a başarılar diledi.

Turhan’ın babası ve antrenörleri ise misafirperverliklerinden ve desteklerinden ötürü Başkan Pekmezci’ye teşekkürlerini ettiler.

Öte yandan, Bayburtlu boksör Elif Nur Turhan, Makedonya’da düzenlenen WBF dünya şampiyonluk unvan maçında Arjantinli rakibini alt ederek ülkesine dünya şampiyonluğu kemerini getirmiş, göğüsleri kabartmıştı.