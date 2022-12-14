Beşiktaş Belediyesindeki ’rüşvet’ soruşturması çerçevesinde aranan ve dün Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yakalanan eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, tekrar sağlık kontrolünden geçirildi. Hazinedar’ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Beşiktaş Belediyesindeki ’rüşvet’ soruşturması çerçevesinde aranan ve dün Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yakalanan eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, tekrar sağlık kontrolünden geçirildi. Hazinedar’ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, irtikap ve rüşvet" suçlarını işlediği tespit edilen Beşiktaş Belediyesinin eski yönetimine operasyon başlatılmıştı. Firari olarak aranan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar dün akşam saatlerinde Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Hazinedar, Tosya Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin gece saatlerinde İstanbul’a sevk edildi. Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen Murat Hazinedar tekrar sağlık kontrolünden geçildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen Hazinedar’ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.