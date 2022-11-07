Başiskele Belediyesi’nin kasım ayı meclis toplantısında gündeme gelen Damlar Vadisi Millet Bahçesi’nin isim değişikliğiyle ilgili teklif yazısının mecliste oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından, "İbrahim Gencer Millet Bahçesi" yazılı tabela, giriş kapısına asıldı.

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