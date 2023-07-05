Afyonkarahisar’da eski belediye başkanı EYT çerçevesinde yatırılan ilk maaşı olan 10 bin TL’yi şehitler derneğine bağışladı.

Sandıklı ilçesinin eski Belediye Başkanlarından İsmail Elibol yatırılan ilk emekli maaşı 10 bin TL’yi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Malül Gazi İsmail Kumurtaşlı’yı ziyaret ederek derneğe bağışladı.

Gerçekleştirilen ziyarette konuşan Başkan Elibol, şehit ve gazilerinin Türk milletinin gönlünde ayrı bir yeri olduğunu hatırlatarak, şehit ailesi ve gaziler için her zaman destek olmaya hazır olduklarını ifade etti.

Başkan Kumartaşlı ise Elibol’a duyarlı davranışından dolayı teşekkür ettiklerini ifade etti.