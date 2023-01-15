1989-1999 yılları arası Kırkağaç-İlyaslar Belediye Başkanlığı yapan, CHP ve Atatürkçü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Üyesi eski Adana İl Milli Eğitim Müdürü Orhan Kamalı hayatını kaybetti.
1989-1999 yılları arası Kırkağaç-İlyaslar Belediye Başkanlığı yapan, CHP ve Atatürkçü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Üyesi eski Adana İl Milli Eğitim Müdürü Orhan Kamalı hayatını kaybetti.
Tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesinde organ yetmezliği nedeniyle vefat eden Orhan Kamalı’nın ölümü tüm ilçeyi yasa boğdu.
İstiklal Madalyası sahibi ve Çanakkale Savaşı kahramanlarından Kamalı Ahmet Efe’nin torunu olan Orhan Kamalı 88 yaşındaydı.
Orhan Kamalı’nın cenazesi yarın Manisa’nın Kırkağaç ilçesi İlyaslar Mahallesinde ikindi namazının ardından toprağa verilecek.
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