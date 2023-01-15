İstiklal Madalyası sahibi ve Çanakkale Savaşı kahramanlarından Kamalı Ahmet Efe’nin torunu olan Orhan Kamalı 88 yaşındaydı.

Tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesinde organ yetmezliği nedeniyle vefat eden Orhan Kamalı’nın ölümü tüm ilçeyi yasa boğdu.

1989-1999 yılları arası Kırkağaç-İlyaslar Belediye Başkanlığı yapan, CHP ve Atatürkçü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Üyesi eski Adana İl Milli Eğitim Müdürü Orhan Kamalı hayatını kaybetti.

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