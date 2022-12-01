1976-1980 yılları arasında Adalet Partisi’nden büyükşehir yasası öncesi Umurlu beldesinde belediye başkanlığı görevinde bulunan Evrenos Vardar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

1976-1980 yılları arasında Adalet Partisi’nden büyükşehir yasası öncesi Umurlu beldesinde belediye başkanlığı görevinde bulunan Evrenos Vardar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aydın’ın büyükşehir statüsü kazansından önce Umurlu’da belediye başkanı olarak görev yapan ve Umurlu’ya organize sanayinin getirilmesi başta olmak üzere birçok önemli projeye imza atarak halkın takdirini toplayan Evrenos Vardar vefat etti. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde bir süredir tedavi altında olan Vardar’ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. 2 kız 1 erkek olmak üzere 3 çocuk babası olan Vardar’ın cenazesinin 2 Aralık Cuma günü Umurlu Merkez Çarşı Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.