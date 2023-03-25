Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Karasu Belediyesi eski başkanlarından Sedat Büyük son yolculuğuna uğurlandı.

1989-1994 yılları arasında Karasu Belediye Başkanlığı görevini yürüten Sedat Büyük, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaklaşık 8 aydır kanser tedavisi gören Sedat Büyük, durumunun ağırlaşması üzerine Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış ve 10 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi görmekteydi. 73 yaşındaki üç çocuk babası Sedat Büyük, akciğer kireçlenmesi sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Büyük’ün vefatı, başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. Sedat Büyük, Yalı Mahallesi Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yalı Mahallesi Merkez Mezarlığı’na defnedildi.