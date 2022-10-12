Merhum Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, vefatının 2’nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Merhum Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, vefatının 2’nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

12 Ekim 2020 tarihinde beyin kanaması sonu hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, ölümünün 2’nci yılında mezarı başında anıldı. Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Bulut ailesi ve çok sayıda vatandaş anma etkinliğine katıldı. İl Müftülüğüne bağlı din görevlilerinin Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra Mevlid-i Şerif okundu. İl Müftüsü Abdurrahman Şahin’in dua etmesiyle program sona erdi.

Vali Soytürk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “İki yıl önce bugün, uzun süre belediye başkanlığı yapmış, benim de 2 yıl gibi beraber çalıştığım Avukat Mehmet Abdi Bulut’un ölüm yıl dönümü. Gördüğünüz üzere Kilis’ten çok sayıda kişi burada. Dürüst bir adamdı, çalışkan bir adamdı, mütevazi bir adamdı, halkın içinden bir adamdı. Bugün hep birlikte anıyoruz” dedi.

Kilis Belediye Başkanı Ramazan ise, “Mehmet Abdi Bulut başkanımıza Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. 2 yıl oldu belediye olarak her yaptığımız iş ve işlemlerde kendisinin hazırlamış olduğu projeleri hayata geçiriyoruz. Projeler bittikçe ben de mutlu oluyorum. İnanıyorum ki kendisi de memleketine yaptığı hizmetten dolayı memnun oluyordur” diye konuştu.