DENİZLİ (İHA) – Denizli’de Babadağ ilçesinin eski Belediye Başkanlarından Salim Demirezen’in akrabası, aracıyla düştüğü uçurumdan yaralı olarak kurtarıldı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de Babadağ ilçesinin eski Belediye Başkanlarından Salim Demirezen’in akrabası, aracıyla düştüğü uçurumdan yaralı olarak kurtarıldı.

Babadağ Belediyesi eski Başkanı Salim Demirezen’in ağabeyinin damadı olan Barış Gören’den bir süre haber alınamaması üzerine, akrabaları tarafından arama çalışması başlatıldı. Yapılan arama çalışmalarında Barış Gören’in gece evine dönerken, Babadağ eteklerinde aracıyla uçuruma düştüğü belirlendi.

Uçuruma düşen aracından savurularak yaralanan Barış Gören’in kurtarılması için 112, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarma çalışması başlatıldı. Zorlu arazi koşullarına rağmen verilen mücadele sonucu uçurumdan yaralı olarak kurtarılan Barış Gören, ambulansla Tavas Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Babadağ Belediyesi eski Başkanı Salim Demirezen, şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla arama kurtarma çalışmalarına katılan ve destek veren tüm yetkililere teşekkürlerini iletti.