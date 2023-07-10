Bozyazı eski Belediye Başkanı Muzaffer Ünal hayatını kaybetti

Mersin’in Bozyazı ilçesi eski Belediye Başkanı ve Esnaf Kredi Kooperatifleri Birliği eski Başkanı Muzaffer Ünal (70) vefat etti.

1989-1994 ve 1994-1999 yılları arasında Bozyazı Belediye Başkanlığı yapan Ünal, 1974 yılından itibaren ise 49 yıl aralıksız olarak Bozyazı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığını yürüttü. Ünal, rahatsızlığından dolayı 2023 yılının Şubat ayında başkanlığı bıraktı. Evli ve 3 çocuk babası olan Ünal’ın yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.